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Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Gülben Ergen isyan etti: Neden kıydılar küçük kıza?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 10:33
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Günlerdir aranan Narin'den acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi. Günlerdir bu konuda paylaşımlar yapan Gülben Ergen isyan etti.

Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Gülben Ergen isyan etti: Neden kıydılar küçük kıza?

Narin Güran günlerdir aranıyordu... Küçük Narin'den acı haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını
"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" diyerek duyurdu.

Dere yatağında bir çuval içinde bulunan küçük Narin'e dair günlerdir paylaşım yapan Gülben Ergen bakanın paylaşımını alıntılayarak isyan etti.

Narin'in cansız bedeni bulundu: Cinayet şüphesi, 'çuval' iddiası! Narin'in cansız bedeni bulundu: Cinayet şüphesi, 'çuval' iddiası!

'ÇUVAL İÇİNDE' İDDİASINA DİKKAT ÇEKTİ

Gülben Ergen paylaşımında "Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza? Kim kıydı. Kimler biliyordu 19 gün saklandı? Narin’imize nasıl kıydınız nasıl? Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahcup gülümseyen meleğimiz gitti!!!!" dedi.

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"Günlerdir, gece gündüz, onca ekiplerin aramasına rağmen…" diyerek sitem eden Ergen şunları yazdı:

"Narin’in cansız minik bedeni 'köye 3 km mesafedeki' dere yatağında bir çuval içinde bulundu! Öyle mi? Köye 3 km mesafedeki dereye bakmadılar yani? Birisi saklayıp sonradan koymuş olmasın? Askeri, emniyeti, polisi, jandarması devletin tüm birimleri 19 gündür gözden kaçırmış o la maz. Sizce?"

AMCA TUTUKLANDI

Narin'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında muhtar amcası Salim Güran 31 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Amca Güran ardından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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