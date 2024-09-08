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  4. Son dakika | Kayıp Narin Güran'dan kahreden haber: Cansız bedeni bulundu! Cinayete mi kurban gitti? Çok konuşulacak 'çuval' iddiası

Son dakika | Kayıp Narin Güran'dan kahreden haber: Cansız bedeni bulundu! Cinayete mi kurban gitti? Çok konuşulacak 'çuval' iddiası

08.09.2024 10:06
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Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğan haber 19. günde geldi. Kayıp Narin Güran, 21 Ağustos'tan bu yana köşe bucak aranıyordu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde bulunduğu, ayrıca Narin'i yakınlarının öldürdüğü iddiaları paylaşıldı.

Son dakika | Kayıp Narin Güran'dan kahreden haber: Cansız bedeni bulundu! Cinayete mi kurban gitti? Çok konuşulacak 'çuval' iddiası

Son dakika haberi: Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı tüm Türkiye merak ederken küçük kızın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Narin'in yaşamını yitirmesiyle ilgili öne sürülen iddialar ise adeta ağızları açık bıraktı.

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KAYIP NARİN'DEN ACI HABER GELDİ

Narin'le ilgili kahreden gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Narin'in Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, "Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımını "Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" şeklinde noktaladı.

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"ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU"

Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in cansız bedeninin dere yatağındaki bir çuval içinde bulunduğu iddiasını aktardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdinç "Çok üzgünüm Narin'den acı haber geldi. 19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 3 km mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulundu" ifadelerini kullandı.

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"YAKINLARI ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Gazeteci Veysi İpek, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada kahreden bir iddiayı paylaştı. İpek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Narin dere yatağının genişletilmiş bölümünde bulundu. İlk belirlemelere göre yakınlarının Narin'i bu noktada öldürdüğü bilgisi var. Ancak bu teyide muhtaç bir bilgi. Jandarma köye giriş çıkışları kapattı sabah saatlerinde. Dün de bu noktada yoğun bir çalışma vardı. Su altı ekipleri bölgedeydi."

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AMCASI TUTUKLU

Narin'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında muhtar amcası Salim Güran 31 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Amca Güran ardından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderildi.

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ARAMALAR TEKRAR DEREDE YOĞUNLAŞMIŞTI

Narin'i arama çalışmalarında gelen son ihbar küçük kızın Eğertutmaz deresinde olabileceği yönündeydi. Dün tüm ekipler oraya yoğunlaşmış ancak sonuç alınamamıştı.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu, köye yaklaşık 1 km metre mesafedeki dere yatağından son durumu aktaran DHA muhabiri Emrah Kızıl köye giriş-çıkışların kapatıldığını, ekiplerin bölgede çok sayıda çalışma sürdürdüğünü söyledi.

Kızıl, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derenin defalarca kez arandığını da söyledi.

NARİN NASIL KAYBOLDU?

Narin 21 Ağustos günü öğleden sonra Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha eve dönmedi. Ailesi Narin'i önce kendi imkanlarıyla aradı. Ardından diğer köylüler de devreye girdi. Akşama dek sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler Narin için seferber oldu.

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Kayıp Narin hakkında ipucu verdi, amca Güran'ı tutuklattırdı Kayıp Narin hakkında ipucu verdi, amca Güran'ı tutuklattırdı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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