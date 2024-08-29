'Narin, Kürt olduğu için bulunamıyor' iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gülben Ergen kendini tutamadı

MYNET-Diyarbakır Kırksal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan henüz bir haber yok. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu kayıpla ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Narin'in ağabeyi E.G'nin (18) gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izinin kardeşi Narin'e ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Gelen son bilgilere göre; Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemenin ardından çıkan raporda ısırık izleri Narin'e ait olmadığı ifade edildi.

'KÜRT OLDUĞU İÇİN...'

Soruşturmanın hızla devam ettiği Narin Güran olayı sosyal medyada da yakından takip ediliyor. Bir kullanıcı 'Sosyal medya Narin için seferber olmuş ama Narin Kürt olduğu için devlet kılını dahi kıpırdatmıyor' yorumunu yaptı.

BU YORUMA DAYANAMADI

Bu iddia adeta sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen bu yoruma kayıtsız kalamadı ve 'Devletin tüm birimleri gece gündüz demeden ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Jandarma, asker, emniyet seferber oldu. Bu art niyetlilere inanmayın' ifadelerini kullandı.