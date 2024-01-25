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"Narkogüç-45" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA AA
25.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Edirne'de 109 kilogram kokain ele geçirilen "Narkogüç-45" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen operasyonda, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurulan tırda 109 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik "Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirmişti.

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cezaevi Şüpheli Kocaeli kokain

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