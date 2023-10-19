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Narkotik alışverişine tulumla giden uyuz hastası yakalandı

19.10.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de uyuşturucu ticareti yapan 5 şahıs yakalandı.

Sultanbeyli’de uyuşturucu ticareti yapan 5 şahıs yakalandı. Uyuz hastası olduğu için narkotik ticaretine tulumla giden bir şüpheli ise dikkat çekti. Operasyonda 2 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespit edilerek yakalanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda ilçe içerisindeki birçok otoban kenarı, yan yollar ve yeşillik alanlar havadan taranarak kontrolü sağlandı. 22 Eylül 2023 tarihinde Fatih Mahallesi’nde bulunan bir yeşillik alana çok sayıda kişinin girip çıktığı tespit edilerek bölge çok yönlü olarak izlemeye alındı. Dron ve karadan ekiplerce izleme ve takibi yapılan kuşkulu kişilerin ormanlık alanda uyuşturucu madde kullandıkları ve aralarında narkotik madde ticareti gerçekleştirdikleri belirlendi.

UYUZ HASTASI OLAN ŞÜPHELİ TULUM GİYEREK NARKOTİK TİCARETİNE GİTTİ

Yapılan takibin ardından zanlılara yönelik suçüstü yapıldı. O.K. ve S.K. isimli torbacı ve sokak satıcıları ile içici şahıs yakalandı. S.K. isimli torbacı, uyuz hastalığı nedeniyle ticaret yaptıkları yere tulum giyerek gitti. Çevrede yapılan kontrollerde içici olduğu belirlenen 3 şahıs daha yakalanarak muhafaza altına alındı. Yapılan aramalarda; parçalı halde 20 gram bonzai, parçalı halde 2 gram metamfetamin, 2 bin 775 TL ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5’i yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. O.K. ve S.K. 23 Eylül 2023 tarihinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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