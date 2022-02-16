Narkotik köpeği "Tumba" evin çatısında bir kilo metamfetamin buldu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Tumba" bir şüphelinin evinin çatısında bir kilo metamfetamin buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Canik ilçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Tumba", B.E'ye ait evin çatısında 1 kilogram metamfetamin buldu.

Jandarma ekipleri, ev içinde yaptıkları aramada ise 1 adet hassas terazi ele geçirerek, şüpheliyi gözaltına aldı.



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