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  4. Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı

Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı

27.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonlarda 270 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 201 kilogram esrar, 29 kilogram metamfetamin, 55 kilogram skunk, 14 kilogram bonzai, 9 bin sentetik ecza, 18 bin adet ecstasy ve 7 bin adet captagon ele geçirildi

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 163 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 79 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 163 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 270 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 201 kilogram esrar, 29 kilogram metamfetamin, 55 kilogram skunk, 14 kilogram bonzai, 9 bin sentetik ecza, 18 bin ecstasy ve 7 bin captagon ile 54 tabanca/tüfek ile 45 bin 96 lira ele geçirildi.

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