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Narman şeker fasulyesi tescil edildi

ERZURUM HABERLERİ  | 28.07.2020 13:52 | Son Güncelleme

Narman Şeker Fasulyesine, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.Narman İlçe seksi Tarım Müdürü Erzurum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, “Narman İlçe Müdürü olduğumuz 2018 Yılında Milletvekilimiz Orhan Deligöz ile adını koyduğumuz, İlçe Müdürlüğümüz alçak gönüllü ve çalışkan mühendisleri mevcut İlçe müdürümüz Yakup Nuri Ustaoğlu, Erdal Bozbayır İsmail Vural Musa Şimşek ve Neşe Bozkan ile altyapı çalışmasına başladığımız Narman Şeker Fasulyemize, Türk Patent Enstitüsü tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Narman Şeker Fasulyesine, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Narman İlçe seksi Tarım Müdürü Erzurum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, “Narman İlçe Müdürü olduğumuz 2018 Yılında Milletvekilimiz Orhan Deligöz ile adını koyduğumuz, İlçe Müdürlüğümüz alçak gönüllü ve çalışkan mühendisleri mevcut İlçe müdürümüz Yakup Nuri Ustaoğlu, Erdal Bozbayır İsmail Vural Musa Şimşek ve Neşe Bozkan ile altyapı çalışmasına başladığımız Narman Şeker Fasulyemize, Türk Patent Enstitüsü tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi. Coğrafi İşaret alınmasında emeği çok olan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Sn Şerafettin Çakal Bey’e ve ekibine Narman adına çok teşekkür ederiz. Şimdi ise markası olan fasulyemizin üretim alanlarını artırma, ekim ve hasat makineleri elde etme, birlikte üretim modelleri geliştirme ve nihai olarak üreticimize ekonomik kazanç oluşturma zamanıdır.” dedi.

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