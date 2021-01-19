YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Narven Termal Kasaba yükselmeye devam ediyor

Narven Termal Kasaba yükselmeye devam ediyor

19.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Narven Termal Kasaba yükselmeye devam ediyor

Bolu’nun en önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba’da devam eden 1.

Bolu’nun en önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba’da devam eden 1. Etap inşaat çalışmaları kapsamında 95 dairelik blok inşaatı tamamlandı.
Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden haline gelen Narven Termal Kasaba büyümeye devam ediyor. Narven Termal Kasaba’da devam eden 1. Etap inşaat çalışmaları kapsamında 95 dairelik blok inşaatı tamamlandı.
Projenin mevcut durumu ile ilgili bilgiler veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, “Projemiz her geçen gün büyümeye ve yükselmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce 1. Etap inşaat çalışmalarımız kapsamında tamamlanan ve misafirlerimizin hizmetine sunulan 95 dairelik yeni blok inşaatımız ile birlikte daire sayımız 408’den 503’e yükselmiş oldu. Narven olarak geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi içerisinde bulunduğumuz yılda da yatırımlarımıza ara vermeden devam ederek çalışmalarımızı misafirlerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Proje kapsamında 1. Etap’ta yer alan 95 dairelik A Blok inşaatının tamamlanmasıyla daire sayısı 503’e yükselen Narven’de Hisseli Gayrimenkul satışları devam ediyor.

Narven Termal Kasaba yükselmeye devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

Bolu Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:07
Öğle
13:09
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:26

Bolu Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Tansu Eczanesi
Merkez
Yamaner Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

"Kar kaplanları" Bolu Dağı'nda kar mesaisinde

"Kar kaplanları" Bolu Dağı'nda kar mesaisinde

"Kar kaplanları" Bolu Dağı'nda kar mesaisinde

"Kar kaplanları" Bolu Dağı'nda kar mesaisinde

Bolu’da 2020 yılında 54 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Bolu’da 2020 yılında 54 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Bolu'da geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 54 zanlı tutuklandı

Bolu'da geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 54 zanlı tutuklandı

Bolu'da kardan kapanan 70 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Bolu'da kardan kapanan 70 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Bolu’da yaban hayvanları için ormanlara yem bırakıldı

Bolu’da yaban hayvanları için ormanlara yem bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.