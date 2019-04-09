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NASA 'Çığır açan gizem'i açıklayacak: İlk kara delik fotoğrafı bekleniyor

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DÜNYA  | 09.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği çığır açıcı sonucu yarın yapılacak basın toplantısıyla duyuracaklarını açıkladı.

NASA 'Çığır açan gizem'i açıklayacak: İlk kara delik fotoğrafı bekleniyor

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen 'çığır açıcı sonucu' yarın düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklayacağını duyurdu. Toplantıda ilk kez bir kara delik fotoğrafının yayınlanacağı ifade edildi.

Basın toplantısının Brüksel, Santiago, Şangay, Taipei ve Tokyo'da eş zamanlı olarak yapılacağı duyuruldu.

Basın toplantısında açıklanacak bulguların astrofizik açısından bir dönüm noktası olabileceği belirtiliyor. Zira kara deliklerin çevresi evrendeki en vahşi yerlerden biri olarak gösteriliyor ve kendisine yaklaşan yıldızları, gezegenleri, gazı, tozu ve her çeşit elektromanyetik radyasyonu geri döndürülemez şekilde yutuyor.

'İZAFİYET TEORİSİNE KATKI SUNACAK'

Basın toplantısının TSİ 16.00'da başlaması bekleniyor.

Reuters’in haberine göre Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezindeki Event Horizon Teleskopu Direktörü Astrofizikçi Sheperd Doeleman, "Bir kara deliğin fotoğrafını çekmek vizyoner bir proje. Bu projede uluslararası çapta 200 ortaklığa sahibiz" dedi.

Projede görevli bilim insanlarından biri olan Dimitrios Psaltis ise yapılan araştırmanın Albert Einstein'ın izafiyet teorisine katkı sunacağını savundu. Teori, 1915 yılında yer çekimi kanunlarıyla diğer doğal güçlerin arasındaki ilişkiyi açıklamak için oluşturulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
NASA karadelik

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