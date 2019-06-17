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Nasser Al-Khelaifi: Mbappe yüzde 200 takımda kalacak

FRANSA HABERLERİ  | 17.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcuları Kylian Mbappe'nin gelecek sezon takımda kalacağına yüzde 200 emin olduğunu söyledi.

Nasser Al-Khelaifi: Mbappe yüzde 200 takımda kalacak

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, adı başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılan 20 yaşındaki yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

France Football'a konuşan Nasser Al-Khelaifi, "Mbappe, projemize daha fazla dahil olmak, ekip ve kulüple birlikte büyümek istiyor. Ona istediği bir şeyin olup olmadığını sordum. O çok akıllı ve eminim ne demek istediğimi anlamıştır. Seneye PSG'de kalacak mı? Yüzde 100 emin değilim; ama yüzde 200 eminim, bu futbolcunun gitmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Paris ekibi ile bugüne dek 87 maçta forma giyen Mbappe, bu maçlarda 60 gol attı, 32 gol kaydetti. 20 yaşındaki yıldız futbolcunun kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 3'ü Ligue 1 şampiyonluğu olmak üzere 8 kupası bulunuyor.

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Nasser Al Khelaifi psg Kylian Mbappe

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