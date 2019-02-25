Nasser Al-Khelaifi: Neymar Real Madrid'e gitmeyecek

MYNET.COM | İsmi uzun süredir Real Madrid'le anılan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar için Fransız kulübünün başkanı Nasser Al-Khelaifi son noktayı koydu.

Marca'ya konuşan Khelaifi, Neymar'ın bu yaz kesinlikle takımdan ayrılmayacağını söylerken, transfer söylentilerini de noktalamış oldu.

'Real Madrid Neymar'ın satılık olmadığını biliyor' diyen tecrübeli futbol adamı, 'Bu yaz PSG'den ayrılmayacak. Bu mesaj hem Real Madrid hem de dünyadaki diğer tüm kulüpler için aynı. Neymar dışında, diğer gözde oyuncularımız için de bu durum geçerli. Kulübümüzün, Neymar ve babası ile uzun süre devam etmesini umduğu güçlü bir ilişkisi var' ifadelerini kullandı.

Neymar, 2017 yılı yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olmuş ve dünya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını elde etmişti.

