Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak

Ünlü yıldızların kurduğu Angel City'nin ortak sayısı artıyor. Serena Williams ve Natalie Portman'ın kurucuları arasında yer aldığı futbol kulübü iki ünlü ismi daha yönetimine kattı.
Tenis efsanesi Billie Jean King ve kış sporlarının yıldızı Lindsey Vonn da Los Angeles'ta kurulan kulübün hissedarı oldular. Kadın futbolunda mücadele edecek Angel City, Ulusal Kadınlar Ligi'ndeki 11. takım olacak. Kurucularıyla ses getiren kulüp 2022 yılından itibaren sahalara çıkacak.
KAYNAK: NTV SPOR
FOTOĞRAFLAR: AA / REUTERS
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