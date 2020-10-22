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Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak

FUTBOL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

Serena Williams ve Natalie Portman'ın kurucuları arasında yer aldığı kadın futbolunun yeni takımı Angel City'nin dünyaca ünlü ortaklarına iki yeni isim daha eklendi. Tenis efsanesi Billie Jean King ve kış sporlarının yıldızı Lindsey Vonn, Los Angeles ekibinin hissedarı oldu. Kurucularıyla ses getiren kulüp 2022 yılından itibaren sahalara çıkacak.

Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak

Ünlü yıldızların kurduğu Angel City'nin ortak sayısı artıyor. Serena Williams ve Natalie Portman'ın kurucuları arasında yer aldığı futbol kulübü iki ünlü ismi daha yönetimine kattı.

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Tenis efsanesi Billie Jean King ve kış sporlarının yıldızı Lindsey Vonn da Los Angeles'ta kurulan kulübün hissedarı oldular. Kadın futbolunda mücadele edecek Angel City, Ulusal Kadınlar Ligi'ndeki 11. takım olacak. Kurucularıyla ses getiren kulüp 2022 yılından itibaren sahalara çıkacak.

KAYNAK: NTV SPOR
FOTOĞRAFLAR: AA / REUTERS

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