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Nathalie Kelley sahilde soyundukça soyundu

basak.deniz basak.deniz
ÜNLÜLER  | 19.12.2018 08:53 | Son Güncelleme

Perulu yıldız Nathalie Kelley, Instagram’ın sınırlarını zorlayarak sahilde çekildiği çırılçıplak fotoğrafları paylaştı.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift filmiyle ünlüler dünyasına adım atan güzel yıldız Nathalie Kelley, televizyonlarda fırtına gibi esen The Vampire Diaries (Vampir Günlükleri) dizisiyle ününe ün katmayı başardı.

Nathalie Kelley sahilde soyundukça soyundu

33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün tüm Instagram kurallarını hiçe sayarak, İbiza sahillerinden çırılçıplak fotoğraflarını paylaştı. Göğüslerini elleriyle kapatan esmer güzelin fotoğrafları çok kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Paylaştığı fotoğraflarla ilgili kısa bir açıklama yapan Nathalie Kelly, eşi Jordan Burrows’un fotoğraflarını paylaşmasını istemediğini ama zorla da olsa onu ikna ettiğini söyledi.
Paylaştığı çıplak fotoğraflardan birinin altına “Bu fotoğrafın daha iyisi var ama yayınlamama izin vermeyecek.” notunu yazdı.
Perulu güzel Nathalie Kelley ile Avustralya doğumlu Jordan Burrows geçtiğimiz Nisan ayında Sydney'de evlendiler.
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Anahtar Kelimeler:
Nathalie Kelley İbiza

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