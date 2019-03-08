National Geographic'in Instagram'dan yaptığı yarışmadan en çarpıcı 30 fotoğraf

Instagram'dan katılım sağlanabilen yarışma için katılımcılar #natgeo100contest hashtagi ile çektikleri fotoğrafları paylaştılar. Birinci Tanzanya'ya bir safari kazanırken, son 10'a kalan diğer 9 kişi de ünlü fotoğrafçıların imzalı fotoğraf albümlerine sahip oldu. 94.000 fotoğraftan en çok oy alanları bu içeriğimizde sizler için derledik.

National Geographic'in Instagram yarışmasının dikkat çeken fotoğrafları

1. Büyük Ödül Kazanan Ketan Khambhatta Kenya'daki Maasai Mara Ulusal Koruma Bölgesi'nde çekilen fotoğrafta zebralar sudaki timsahları ararken bir Afrika antilopları nehirden koşarak geçiyor.

2. Finalist Adam Kiefer Bir ulusal park görevlisi yeni yetim kalmış yavru gorile sarılıyor.Fotoğrafçı Ami Vitale bu fotoğraf için, 'Bu çok yüce bir fotoğraf çünkü aynı anda hem vahşiliği hem de kırılganlığı görebiliyorsunuz. Bu görsel bizim doğa ile olan karmaşık bağımızı yansıtıyor. ' dedi.

3. Chaitanya Deshpande 'İşte güneş doğuyor'

4. Anuroop Krishnan Gündoğumu, bir zürafa ailesi...

5. Sebastien Nagy 'Odağı her zaman tek bir kulede tercih et, ama evet ... Hemen yanında bir tane daha var'

6. André Musgrove 'Yukarıdan baktığımda sanki bir uydu dünyanın etrafında dönüyormuş gibi hissettim. Bu kesinlikle Benim Dünyam'dan en unutulamaz anılardan bir tanesi. Kesinlikle o günkü zorlu dalgalara, düşük görüş alanına ve güçlü akıntılara değdi.'

7. Brent Stirton 'Bu fotoğrafı çekerken orada olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissettim. Bir görevli travma geçirmiş karıncayiyen ile son derece iyi ilgilendi. Onun hayatını kurtardı. Hayvanlarımızı çok hızlı kaybediyoruz. En sıra dışı hayvanların nesilleri tükeniyor.'

8. Maxime Israel Collier 'Şu gözlere bak'

9. Finalist Frank Haluska "Büyük ak balıkçıllar her ne kadar suda huzurlu görünseler de aslında çok iyi avcılar. Bu boğa kurbağası da dahil yakalayabildikleri her şeyi yerler. Bakın nasıl savaş veriyor." Fotoğrafçı Cory Richards bu fotoğraf için: "Çok sıra dışı bir fotoğraf. Anlamak için birkaç kere yakınlaştırmam gerekti. Sanki sudan başka bir hayvanın ayağı kurbağayı kurtarmak için çıkıyor gibi görünüyor" diyor.

10. Yuri Choufour "Sushi isteyen? Kara ayılar hepçildir ve kış uykusuna hazırlık için protein açısından çok değerli olan bu somon gibi besinleri tercih ederler."

11. Majed Sultan Alza'abi Su içme zamanı

12. Devon Fox Deniz atını görebiliyor musunuz? Bu fotoğraf ABD'nin Arizona eyaletinin Page kentinde son yol maceramız sırasında çekildi. Keskin kanyonun katmanları arasında ilginç şekiller belirmeye başlıyor.

13 Nicholas Parker 'Burada hava kardan ibaret. Uğuldayan rüzgarda başka bir gün daha.'

14 . Finalist Francisco J. Perez Bir yaz fırtınası Büyük Kanyon’un üstünden geçiyor. Bu görüntü fırtınanın arka arkaya üç uzun pozlama fotoğraflarının bir kombinasyonudur. Fotoğrafçı Charlie Hamilton James: Bu, Büyük Kanyon'a çarpacak yıldırımın olağanüstü bir görüntüsü. Çamurlu, dramatik ve mükemmel teknik yetenek sergiliyor.

15. Jacintha Verdegaal "Daha paylaşacak bir sürü Tayland fotoğrafım var ama bu 4 filin kurtarışını izlediğim 2019'un en önemli günlerinden birini yansıtıyor."

16. Finalist Matt Potenski 'Balina köpek balıklarının kendi karakterleri var. Bu çok gözü pek ve meraklı bir tanesi, botumuza sürekli yaklaşıp baktı. Balina köpek balıkları o kadar büyükler ki yaşayan resifleri andırıyorlar. Hiçbir hayvan onun boyu, gücü ve yüceliği ile boy ölçüşemez." Fotoğrafçı Cristina Mittermeier bu fotoğraf için: "Balina köpek balıkları ile pek çok dalış yaptım ve hiç okyanusun sağlıklı halini bu kadar güzel yansıtan bir anı ile karşılaşmadım' diyor.

17. Finalist Sandra Cattaneo Adorno 'Ipanema Sahili'nde deniz o gün çok sertti ve anafor çok güçlüydü, dalış yapmaya çekindiriyordu.' Fotoğrafçı Michaela Skovranova bu fotoğraf için, 'Sürreal bir sahne - bu görsel seçmece bir ışık karışımı, insan faktörü ve doğanın gücünü yansıtıyor. Sanki insanlar ve kum dünyanın iklimini oluşturuyor gibi görünüyor' diyor.

18. Nicholas Parker 'Hawaii bu yıl en kötü fırtınalarından birini yaşadı. Sahilde pek çok canlı karaya vurmuştu. Bunlardan bir tanesi de bu mercandı. Dalgaların şekli bende sanki denizin parmakları mercanı geri götürmeye gelmiş gibi bir his uyandırıyor.'

19. Sebastian Scheichl 'Faroe Adaları'nda çekimlerime bir koyun ile başladım. Bu adaları düşününce akla gelen ilk şeydi.'

20. Finalist Chris O'bryan 'Bir çeşit kukadu türü olan galahlar, Batı Avustralya'da önemli bir yaşam kaynağı olan su delikleri için uçuşuyorlar.' Fotoğrafçı Wayne Lawrence bu fotoğraf için, 'Renk ve kompozisyon açısından bu fotoğraf vahşi doğa fotoğrafları arasında en az klişe olanlardan' diyor.

21. Juan Quinteros 'Kum fırtınasında köpek balıklarından biri.'

22. Andri Laukas 'Her zaman ünlü yerlerden yeni perspektifler arıyorum.'

23. Shivam 'Delilik, kaos ve rüya arasında bir yerdedir.'

24. Ulla Lohmann 'En sevdiğim görsellerden bir tanesi: Managua eve yürüyor. Bölgede volkan mükemmel Rabaul kasabasını yok etti. Ama bu insanlar doğanın gücünü kabul ederek hala bir gün cennetin onlara geleceğini umuyorlar. Umarım volkan sessiz kalır.'

25. Finalist Sara Stein 'Mara Nehri'ni geçen Afrika antiloplarının hummalı görüntüsü.' Tasneem Alsultan, fotoğraf hakkında 'Farklı olan fotoğraflardan keyif alıyorum. Bu karışık bir saç mı? Odun yığını mı? Boynuzlar her ne kadar tehlikeli görünse de fotoğrafçı ortaya mükemmel bir görüntü çıkarmayı başarmış' diyor.

26. Caine Delacy 'Bu muhtemelen benim en sevdiğim fotoğraf'

27. Ken Geiger 'Kahvaltı zamanı! Sabahın erken saatlerinde güneş tarafından aydınlatılan sarı gagalı bir gürgen, atıştırmak için çekirge kapar.'

28. Finalist Khatia Nikabadze 'Gürcistan'da araba penceresinden marketi izleyen bir çift koyun. Fotoğrafçı David Guttenfelder bu fotoğraf için, 'Bu fotoğraf vahşi doğada çekilmemiş. Ama kuzuların acı-tatlı hikayesini çok güzel anlatıyor' diyor.

29. Finalist Felice Simon 'Brooklyn'de aileler bir Ocak Ayı gününde buz üzerinde kayıyorlar." Fotoğrafçı Maggie Steber bu fotoğraf için: "Bu fotoğraf çocukluk anılarını çok güzel özetliyor. Fotoğrafta buzun üzerindeki gölgeler, ailelerin çocuklarını düşerlerse diye korumak için nasıl üzerilerini gölgelediğini betimliyor' diyor.