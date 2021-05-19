NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı

Tatbikat için 120 askeri araçtan oluşan ilk kafile 10 Mayıs Pazartesi yine aynı güzergahtan Romanya'ya intikal etmişti.

EDİRNE (AA) - NATO , ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

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ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı emir komutasındaki Defender Europe 2021 tatbikatı devam ediyor.

Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor. Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde, Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak, ABD ordusunun büyük çaplı muharip bir kuvveti süratli şekilde yığınaklanma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor.

ABD Avrupa Ordusu Komutanlığının, Belçika, Almanya ve Hollanda'da konuşlu bulunan kuvvetleri ve ABD'den intikal edecek hava indirme unsurlarıyla katıldığı tatbikatta, NATO ülkeleri ve ortak ülkeler de milli kuvvetleriyle yer alıyor.

Tatbikatın caydırıcılık olarak adlandırılan birinci safhasının ilk aşamasında, ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı, Müşterek Kara Unsur Komutanlığı görevini alarak harekattaki kuvvetlerin Estonya, Bulgaristan ve Romanya'ya intikal etmesine yönelik faaliyetleri koordine ediyor.

Tatbikatın birinci safhasının ikinci aşamasında ise ABD Avrupa Ordusu'nun, ABD 5’inci Kolordu Komutanlığını, NATO Güneydoğu Çok Uluslu Kolordusu'nu ve ABD'nin Avrupa'da yer alan kara unsurlarını taktik kontrolüne alması planlanıyor.