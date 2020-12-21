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Naz Elmas ve bacakları sosyal medyanın diline düştü

21.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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Naz Elmas ve bacakları sosyal medyanın diline düştü

Muğla'da tatil yapan oyuncu Naz Elmas, yeni pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımları ile sosyal medyanın diline düşen Elmas'ın o kareleri gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu yine dalga konusu oldu.

Oyuncu Naz Elmas, eşi Erol Özmandıracı ve arkadaşları ile birlikte tatil sezonunu kapatmadı. Elmas, geçtiğimiz hafta sonu eşi ile Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te geçirdi.

37 yaşındaki Naz Elmas, denize girmeden önce çekilen karelerini "19 Aralık, bugün denize girildi" notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

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Elmas, iskelede verdiği pozlarla sosyal medyanın diline düştü. Naz Elmas'ın fotoğraflarına 'photoshop' yorumları yapıldı.

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İşte ünlü oyuncuya gelen yorumlardan bazıları:

  • Naz Hanım biraz daha inceltseydiniz, böyle biraz tuhaf durmuş.

  • 'Photoshop yapayım' derken yarınız kaybolmuş.

  • Kendinize bunu neden yaptınız!

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Öte yandan iş insanı Erol Özmandıracı ile geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu Naz Elmas, daha önce de yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Elmas'ın bu kareleri, "Photoshop mu yoksa estetik mi?" sorusunu akıllara getirmişti.

Oyuncu, gelen eleştirilere, "Gayet benim, doğallığı severim" yanıtını vermişti.

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