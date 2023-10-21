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Nazan Öncel hastane odasından paylaştı! Nükhet Duru dayanamadı! 'Kurşun döktürelim'

21.10.2023 22:18 | Son Güncelleme:
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Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nazan Öncel bir paylaşımıyla gündem oldu. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Öncel, sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Nazan Öncel 90'lı yıllardan itibaren pp müzikte sayılı isimler arasında yer alıyor. Farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Öncel, hastaneden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Nazan Öncel, son paylaşımıyla şaşırttı.

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"KURŞUN DÖKTÜRELİM"

Instagram hesabından hastane odasında bir fotoğraf paylaşan Öncel fotoğrafa, 'Şairin dediği gibi “Beni bu güzel havalar mahvetti.” Her konser sonrası yolum bir kere buraya düşüyor. Ateş v.s. “Kurşun döktürelim nazar bu” diyor canım arkadaşım Nükhet Duru. Üç güne bi’şeyim kalmazmış. Öyle diyelim öyle olsun.' notunu düştü.

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Nükhet Duru ise fotoğrafa tekrar 'Nazar bu. Kurşun döktürelim' yazdı.

6 Şubat 1956 Karşıyaka, İzmir doğumlu olan Öncel Erkekler de Yanar, Hay Hay, Gitme Kal Bu Şehirde, Geceler Kara Tren ve Hadi O Zaman şarkılarıyla hafızalarda silinmez bir yer edindi.

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"Sokak Kızı" lakabıyla da anılan sanatçı, ilk kırk beşliği "Sana Kul Köle Olmuştum"u 1978 yılında yayınladı.

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1982 yılında LP formatında yayınladığı ilk albümü tutmayınca, TRT için demolar yapmayı bırakıp sadece sahne çalışmalarıyla mesleğine devam etti.

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9 yıl sonra, 11 Ekim 1991'de yayınladığı Bir Hadise Var albümünün satış başarısıyla da sağlam, kalıcı ve büyük bir başlangıç yaptı.

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Nazan Öncel sosyal medya

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