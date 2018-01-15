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Nazan Öncel ile Manuş Baba’dan sürpriz düet

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 15:13 | Son Güncelleme 4 saat önce

Nazan Öncel ve son dönemlerde adından epey söz ettiren Manuş Baba düet yapacak.

Nazan Öncel ile Manuş Baba’dan sürpriz düet

Türk Pop müziğine adını altın harflerle yazdırmış, şarkılarıyla nice nesiller yetiştirmiş olan Nazan Öncel, geçen Mayıs ayında hayatını kaybeden Akşit Togay ile birlikte hazırlığını yaptığını “Durum Şarkıları” albümünü tamamlamak için stüdyoya girdi.

Şubat ayında DMC etiketiyle Akşit Togay'ın anısına ithafen yayınlanacak olan albümde sürpriz bir düet yer alacak. Nazan Öncel, yıllardır desteğini esirgemediği Manuş Baba ile yakın zamanda ‘Kimler Gelmiş’ şarkısını birlikte seslendirmek için stüdyoya girecek.

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Nazan Öncel manuş baba

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