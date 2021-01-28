Nazi sempatizanı gruptan, Avustralya kırsalında "ırkçı sembollü" doğa kampı

Bazı kasaba sakinleri, gruptakilerin, 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da iktidara gelen Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist İşçi Partisinin (Nazi Partisi) destekçilerinin kullandığı "Heil Hitler" (Selam Hitler'e) ve "Güç beyazlara" gibi ırkçı sloganlar attıklarını duyduklarını ifade etti.

Victoria eyaleti polisi geziyle ilgili soruşturma başlattı.

- "Önlem almak için yeni bir Christchurch olayını beklememeliyiz"

Sivil haklar örgütü Karalama Karşıtı Komisyonun Başkanı Dvir Abramovich, grubun varlığının azımsanmaması uyarısında bulunarak, "Hiç şüpheniz olmasın ki Hitler'e tapan bu kişilerin kustuğu bu tehlikeli söylem çizgi aşıp gerçek dünyada ölümcül saldırılara dönüşebilir. Önlem almak için yeni bir Christchurch olayını beklememeliyiz." ifadelerinin kullandı.

Bu grupların federal yönetim ve eyaletler tarafından terör listesine alınması ve takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Abramovich, "Neo-nazi ideolojileri ve gösterileri Victoria eyaletinde gayet canlı ve açıktan yürütülüyor. Avustralyalı bir Hitler'in başında olduğu bir Dördüncü Reich'ın düşünü kuran bu yerli malı SS askerleri, bir ırk savaşını teşvik ederek ve kendileri gibi dar kafalıları saflarına katarak mevcut ve açık bir tehlike arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Terörle mücadele çalışmalarının yüzde 40'ı aşı sağcı gruplara yönelik