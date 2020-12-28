YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Belediyesi’nden 1 dakikada 2020 paylaşımı

Nazilli Belediyesi’nden 1 dakikada 2020 paylaşımı

AYDIN HABERLERİ  | 28.12.2020 12:07 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan, 2020 yılının başından bu yana çekilen görüntülerin yer aldığı ‘Biz Varız Nazilli İçin Yaparız’ başlıklı video büyük beğeni topladı.Nazilli Belediyesi 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin görüntülerinin yer aldığı ‘Biz Varız Nazilli İçin Yaparız’ sloganıyla hazırlanan 1 dakikalık videoyu sosyal medya aracılığıyla paylaştı.Yol yapım, temizlik, bakım, onarım, koronavirüs ile mücadele gibi rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra anma, kutlama, festival, sportif faaliyetler, turizm gibi sosyal faaliyetlerin de yer aldığı videoda birlik ve beraberlik mesajı verildi.Kısa sürede büyük beğeni toplayan video, pandemi süreci öncesindeki görüntülerle zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden oldu.‘Sokağa çıkamayan her çocuk, dükkanını açamayan her esnaf, temiz havayı rahat rahat soluyamayan her hemşehrimiz için her zamankinden daha çok çalışacağız” diyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Görüntüleri izleyince herkes gibi bizler de duygulandık.

Nazilli Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan, 2020 yılının başından bu yana çekilen görüntülerin yer aldığı ‘Biz Varız Nazilli İçin Yaparız’ başlıklı video büyük beğeni topladı.
Nazilli Belediyesi 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin görüntülerinin yer aldığı ‘Biz Varız Nazilli İçin Yaparız’ sloganıyla hazırlanan 1 dakikalık videoyu sosyal medya aracılığıyla paylaştı.
Yol yapım, temizlik, bakım, onarım, koronavirüs ile mücadele gibi rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra anma, kutlama, festival, sportif faaliyetler, turizm gibi sosyal faaliyetlerin de yer aldığı videoda birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Kısa sürede büyük beğeni toplayan video, pandemi süreci öncesindeki görüntülerle zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
‘Sokağa çıkamayan her çocuk, dükkanını açamayan her esnaf, temiz havayı rahat rahat soluyamayan her hemşehrimiz için her zamankinden daha çok çalışacağız” diyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Görüntüleri izleyince herkes gibi bizler de duygulandık. El ele olduğumuz, rahat rahat kucaklaşabildiğimiz günlerin özlemini derinden hissettik. İnşallah 2021 yılına umutla gireceğiz” sözlerini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:16
Öğle
13:15
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Toprak Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.