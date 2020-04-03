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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü binası dezenfekte edildi

AYDIN HABERLERİ  | 03.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korona Virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında il genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatları üzerine dezenfektan ihtiyacı olan ve kamuya hizmet veren bütün binaların, araçların salgın geçene kadar düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin yapılacağını söyledi.İl genelinde 18 ilçede sürdürülen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ekipleri Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasını adeta tepeden tırnağa dezenfekte etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korona Virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında il genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatları üzerine dezenfektan ihtiyacı olan ve kamuya hizmet veren bütün binaların, araçların salgın geçene kadar düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin yapılacağını söyledi.
İl genelinde 18 ilçede sürdürülen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ekipleri Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasını adeta tepeden tırnağa dezenfekte etti. Dallıca Mahallesi Devlet Karayolu Üzerinde bulunan binanın 3. kez dezenfekte işlemini yapan ekipler son olarak ekip araçlarına da dezenfeksiyondan geçirdi. Bina ana girişinden MOBESE sisteminin bulunduğu son tüm alanlar titizlikle dezenfekte edilirken çalışmaların her hafta düzenli olarak sürdürüleceği öğrenildi. Sağlıkçılardan sonra en fazla risk altında bulunan kesim olan güvenlik ekiplerinin kullandığı her malzeme ve ekipmanın yeni tip Korona Virüse karşı korunaklı hale gelmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle büyükşehir belediye başkanı Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür edildi.
Dezenfekte çalışmaları ilgili bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı için gereken her çalışma yapılacaktır” dedi.

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Merkez
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Zafer Eczanesi
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Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
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