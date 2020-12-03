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Nazilli Perşembe Pazarında HES Kodu denetimi yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 03.12.2020 21:01 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı’nda gün boyu yoğun denetleme yapan polis ekipleri HES Kodu sorgulamadan kimseyi pazar yerine almadı.Toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını riskini azaltmak amacıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra son dönemde vakalarda yaşanan artış nedeniyle semt pazarlarında önlemler arttırıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı’nda gün boyu yoğun denetleme yapan polis ekipleri HES Kodu sorgulamadan kimseyi pazar yerine almadı.
Toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını riskini azaltmak amacıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra son dönemde vakalarda yaşanan artış nedeniyle semt pazarlarında önlemler arttırıldı. Nazilli’de bugün kurulan bölgenin en büyük pazarında gün boyu denetim yapıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip ve yaya devriyeler Uzun Çarşı - İstasyon Meydanı girişi, Atatürk Bulvarı-Uzun Çarşı Girişi, Hürriyet Caddesi-Kıbrıs Caddesi ve Katlı Otopark girişlerinde bariyerler ile kapatarak HES Kodu Sorgusu ve pazar yerlerinde her dört metrekareye bir kişi düşecek şekilde ilk defa Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda vatandaş sayısı göz önüne alınarak ve sosyal mesafe kontrolleri yapılarak yoğunluk önlendi.
Pazarda satış yapan ve alışverişe gelen herkesin HES Kodu’nu sorgulayan emniyet personeli tedbirleri gün boyu sıkı tuttu. Ayrıca alınan karar gereği yarın kılınacak Cuma Namazında da tüm vatandaşların HES kodları sorgulanacak.

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