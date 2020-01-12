Nazilli Tarım Fuarı ilçeyi renklendirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Exponaz Agro 3. Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 4. Günün sonunda kapılarını kapadı. 84 firma ve 400 firma ile gerçekleşen fuarı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Nazilli başta olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden de çok sayıda ziyaretçi ağırlayan fuarda tarım makinaları, traktör, zirai ürünler, tarım ürünleri, arazi araçları, güneş panelleri gibi çok sayıda ürün çeşidi ile birlikte, İlçedeki resmi kurumlar oda ve borsaların stantları renkli görüntülere sahne oldu. Girişimci kadınların açtıkları ve birbirinden leziz yerel ürünlerin yer aldığı stantlar ise doldu taştı. Etkinlikler kapsamında yapılan ve Nazilli Tarım Fuarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilen ‘İncirde yeni tatları keşfet’ yarışmasında sergilenen incir cipsi, incir keki, incir pastası gibi birbirinden hünerli 8 bayanın hazırladığı lezzetler protokol üyeleri tarafından oluşturulan jüri tarafından oylandı.

Sürdürülebilirlik ve katma değer

Elit Fuarcılık organizasyonu ile Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı’nda düzenlenen Fuar ile ilgili değerlendirmede bulunan Nazilli Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, “Aydınımız, Nazillimiz bir tarım kenti. Burada yıllardır üretilen tarım ürünleri dünya çapında değere sahip ürünler. Eşi benzeri yok. Ancak bizler burada imal ettiğimiz ürünlerimizi pazarla noktasında eksiklikler yaşıyoruz. Her ne kadar kooperatiflerimiz, belediyemiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda ellerinden geleni yapsalar da yine de Nazilli’nin ürünleri hak ettiği değeri tam olarak alamıyor. Bugün dünya üzerinde üretilen tüm ürünler katma değerli olarak pazarlanıyor. Bu sayede aracılar değil, üreticiler kazanıyor. İşte biz de bugün burada bu Nazillimizin medarı iftarı incirimizi nasıl daha iyi pazarlarız, nasıl daha değerli kılarız diye bir yarışma da düzenledik. Burada üretici kadınlarımız incirden imal ettikleri çeşitli ürünlerle hünerlerini ortaya koydular. Bu şekilde tüm üreticilerimizde bir bilinç ve bakış açısı oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.