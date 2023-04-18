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Nazilli’de 5 bin kişilik iftar yemeği

18.04.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı boyunca Nazilli’nin çeşitli mahallerinde kurduğu ramazan sofralarına devam eden Nazilli Belediyesi, Ramazan ayının 26’ncı gününde gönül sofrasını Yeşilyurt ve Prof. Muammer Aksoy Mahallesi’nde kurdu.

Nazilli’de 5 bin kişilik iftar yemeği

Yaklaşık 5 bin kişilik iftar yemeğinin ikram edildiği gönül sofrasına Yeşilyurt ve Prof. Muammer Aksoy mahallelerinin sakinleri yoğun katılım gösterdi.

Ramazan ayının bereketi ve maneviyatı, açılan oruçlar ve edilen dualarla katlanarak yaşandı. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur ve Prof. Muammer Aksoy Mahalle Muhtarı Cindi Karahan, mahalle sakinleri adına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a birlik beraberlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Ramazan ayı vesilesiyle şehrin farklı noktalarında kurdukları iftar sofralarının birlik ve beraberliklerini güçlendirdiğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bu yılki Ramazan ayının bereketini, maneviyatını dolu dolu ve farklı mahallelerimizde hemşehrilerimizle hep birlikte yaşamak nasip oldu. Şükürler olsun ki çok da güzel oldu. Sofralarımız hemşehrilerimizle, semaya açılan eller ve dualarla bereketlendi. Ramazan ayının 26. gününde hemşehlerimizle soframızı, gönlümüzü paylaşmaktan ve hep birlikte Kadir Gecesi’ne kavuşmaktan dolayı çok bahtiyarım. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı ve ettiğimiz dualarımızı kabul etsin inşallah. Yemeğimize teşrif eden tüm hemşehrilerime şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

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