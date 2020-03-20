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Nazilli’de banklara şerit çekildi

AYDIN HABERLERİ  | 20.03.2020 18:14 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi, yaşlıların virüs tedbirlerini dinlememesi ve Belediye Meydanı’nda bulunan banklara kalabalık şekilde oturması üzerine çareyi şerit çekmekte buldu.Nazilli Belediye Meydanı’ndaki banklarda korona virüs tehlikesine rağmen kalabalık şekilde oturmaya devam eden vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri banklara şerit çekti.Alınan tüm tedbirlere ve evde kalma uyarılarına rağmen vatandaşların bu tarz davranışlar sergilemesinin tedirgin edici olduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bizler korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tüm ekiplerimizle birlikte teyakkuzdayız.

Nazilli Belediyesi, yaşlıların virüs tedbirlerini dinlememesi ve Belediye Meydanı’nda bulunan banklara kalabalık şekilde oturması üzerine çareyi şerit çekmekte buldu.
Nazilli Belediye Meydanı’ndaki banklarda korona virüs tehlikesine rağmen kalabalık şekilde oturmaya devam eden vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri banklara şerit çekti.

Alınan tüm tedbirlere ve evde kalma uyarılarına rağmen vatandaşların bu tarz davranışlar sergilemesinin tedirgin edici olduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bizler korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tüm ekiplerimizle birlikte teyakkuzdayız. Tüm kamuya açık alanlarda, kamu kurumlarımızda, cami ve mescitlerde, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarımızı rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek için kitapçıklar dağıtıyoruz. Zorunlu olmadıkça evlerinden çıkamamaları gerektiği konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Kamu sağlığını tehdit etmemek için vatandaşlarımızın da üzerlerinde düşen görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Belediye Meydanı’nda bulunan banklarımızda vatandaşlarımızın kalabalık bir şekilde saatlerce oturduğunu gözlemledik. Bu nedenle meydandaki tüm banklara şerit çektik. Vatandaşlarımızı hem kendisinin hem de sevdiklerinin sağlığı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Dezenfekte işlemlerinin yanı sıra Nazilli Belediyesi’ne gelen tüm vatandaşların doktor ve hemşireler tarafından ateşinin ölçüldüğünü ve korona virüs konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade eden Özcan, Nazilli Belediyesi olarak 7 gün 24 saat virüsle mücadele ettiklerinin altını çizdi.

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