YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de dezenfekte ekipleri aralıksız çalışıyor

Nazilli’de dezenfekte ekipleri aralıksız çalışıyor

AYDIN HABERLERİ  | 12.04.2020 19:51 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, pazar mesaisine Bozyurt, Yeşil, Cumhuriyet, Şirinevler, Yeni Sanayi, Sümer ve Zafer mahallelerinde devam eden dezenfekte çalışmalarını inceleyerek başladı.82 mahallenin tamamında rutin olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özcan, "Cadde cadde, sokak sokak Nazillimizin her karışında koronavirüs ile mücadeleye devam edeceğiz" dedi.Dezenfekte çalışmaları kapsamında Asım’ın Nesli İmamhatip Lisesi’de tedbir amaçlı karantinaya alınan infaz koruma memurlarını ziyaret eden Başkan Özcan, ardından sokağa çıkma yasağı nedeniyle Yeni Sanayi’de bulunan kamyon garajında mahsur kalan şoförlerle görüştü.Şoförlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Özcan; "Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı koyun bile bizim mesuliyetimiz altındadır.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, pazar mesaisine Bozyurt, Yeşil, Cumhuriyet, Şirinevler, Yeni Sanayi, Sümer ve Zafer mahallelerinde devam eden dezenfekte çalışmalarını inceleyerek başladı.
82 mahallenin tamamında rutin olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özcan, "Cadde cadde, sokak sokak Nazillimizin her karışında koronavirüs ile mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Dezenfekte çalışmaları kapsamında Asım’ın Nesli İmamhatip Lisesi’de tedbir amaçlı karantinaya alınan infaz koruma memurlarını ziyaret eden Başkan Özcan, ardından sokağa çıkma yasağı nedeniyle Yeni Sanayi’de bulunan kamyon garajında mahsur kalan şoförlerle görüştü.
Şoförlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Özcan; "Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı koyun bile bizim mesuliyetimiz altındadır. Dün olduğu gibi bugün de her bir yurttaşımız, her bir hemşehrimiz, 7’den 70’e herkes için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki park, bahçe, cadde, sokak, fırın ve satış alanlarında ekipler sterilazyon çalışması yaptı.
Covid-19 ile yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Özcan; "Bugüne kadar kent merkezimizde ve kırsalda girmediğimiz tek bir nokta kalmadı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarımızın tamamını sabunlu su ile yıkadık. Pekçok noktada dezenfekte çalışması yaptık. Kırsal mahallelerimizde de 2 ekibimiz sürekli olarak ilaçlama çalışması yapıyor. Koronavirüs ile mücadelede gösterdiğimiz kararlı tutumun faydasını inşallah göreceğiz. İlçemizde herhangi bir can kaybı yaşanmaması bizim açımızdan sevindiricidir. Bundan sonraki süreçte de halkımızın daha duyarlı davranması ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Bu noktada kişisel olarak gerekli önlemlerini alan ve halk sağlığının korunması noktasında bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Aydın Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:31
Öğle
13:14
İkindi
16:54
Akşam
19:48
Yatsı
21:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Bilgin Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Başkan Çerçioğlu’ndan ‘Evde Kal’ çağrısı

Başkan Çerçioğlu’ndan ‘Evde Kal’ çağrısı

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.