Nazilli’de hayvanseverler kadına şiddete dikkat çekti

Nazilli’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sahipsiz sokak hayvanları için yapılan besleme çalışması, bu hafta da devam etti. Hayvanseverler, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları dövizleri ilçenin belirli noktalarına bıraktı.

Nazilli Kent Konseyi Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Hayvanseverler Grubu ve gönüllüler tarafından rutin olarak yapılan sokak hayvanlarına mama temini çalışmaları, 80 saatlik sokağa çıkma yasağında da devam etti. Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin mama desteği sağladığı besleme çalışması öncesi belediye meydanında bir araya gelen hayvanseverler, son dönemde artış gösteren kadın cinayetleri ve istismara uğrayan hayvanlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla basın açıklamasında bulundu. Artan kadın cinayetleri ve istismara uğrayan hayvanlara karşı, kadınların ve hayvanların sesini duyurmayı amaçladıklarını söyleyen hayvanseverler, hazırladıkları dövizlerde cinayete kurban giden kadınlara yer verdi. Dövizler, besleme istasyonları ve şehrin belirli noktalarına bırakıldı.

Öncelikle 2020 yılının yaşattığı olumsuzlukları 2021 yılında yaşamamızı diliyorum diyerek sözlerine başlayan Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, “Kent Konseyi Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve gönüllülerle oluşturmuş olduğumuz besleme çalışmaları Nisan ayından beri, yasakların başladığı süreden bu yana devam etmektedir. Bu işin organizasyonu yapan Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanımız Mehmet Gürkan Tığoğlu ve gönüllü arkadaşlarla sahada, canlara can olmaktayız. Biz bugün burada besleme amaçlı toplandık ama bazı olumsuzluklar var. Buna da değinmeden geçemiyeceğim. Bir yılda 386 kadın cinayeti işlenmiş durumda. Bu olaylar toplumda kanayan bir yaradı. Bu yarayı da anlatmak ve hissettirmek istedik. Ben toplumun hassasiyetli davranmasını, yasaların, yaptırımların ve İstanbul Sözleşmesi’nin bir an önce uygulanmasını ve artık bu cinayetlerin önlenmesi noktasında ortak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda değerli basın mensuplarının yapmış olduğu katkılardan ve gönüllü arkadaşlarla birlikte yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, iyi yıllar diliyorum” dedi.

Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Baklacı da yaptığı açıklamada, “Maalesef ki 2020 yılını, son gününde dahi acımasızca işlenen kadın cinayetlerinden bahsetmeden bitiremedik. Bugün bu konuda gelişen toplumsal hassasiyet ve bilinç farkındalığı için buradayız. Halbuki kadına verilen değer her türlü fayda ve beklentinin ötesinde insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının haklarını korumak herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadına yönelik şiddet ülkemizde olduğu gibi dünyanın her tarafında görmekte olduğumuz acı bir gerçektir. Tarih boyunca var olan bu sorun ne yazık ki büyüyerek insanlığın kanayan bir yarası olarak devam etmektedir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir yeri ve gerekçesi yoktur. Maalesef şiddet ve istismar sadece kadınlarımıza ve çocuklarımıza değil bize emanet edilen hayvanlarımıza da uygulanmaktadır. Nazilli Kent Konseyi Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve gönüllülerin gerçekleştirdikleri beslenme etkinliğine bu hafta, bu anlamlı tema ile refakat ediyoruz. Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı olarak bu etkinliğin dayanışma vesilesi olmasını diliyor, duyarlılığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Tüm canlılara şiddetsiz ve istismarsız yarınlar temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.