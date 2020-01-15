YURTHABER
  4. Nazilli’de ilk kez yüzme yarışları düzenlendi

Nazilli’de ilk kez yüzme yarışları düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 15.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilk kez düzenlenen yüzme yarışları büyük ilgi gördü.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilk kez düzenlenen yüzme yarışları büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve geçen 6 ayda binlerce öğrenci ve vatandaşın kurslara katılarak yüzme öğrendiği Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bu kez il geneli 24 okuldan 120 sporcunun katıldığı 13-14 Yaş Arası Okullar Arası Aydın İl Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.
Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan ve 3 gün süren müsabakalar oldukça çekişmeli geçerken, aileler de tribünlerden çocuklarını desteklerken büyük heyecan yaşadı. Oldukça titiz gerçekleştirilen müsabakalarda 23 hakem görev aldı. Aydın merkez başta olmak üzere birçok ilçeden sporcunun katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi. Yarışları Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Nazilli Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Güven Eker, Nazilli yarı Olimpik Yüzme Havuzu Murat Balta ve çok sayıda vatandaş izledi.
Kardeşi Ege Şen ile birlikte müsabakalara katılan Milli Sporcu Ceylin Şen, “Kardeşim Ege katıldığı tüm branşlarda yine birinciliklerle bizleri gururlandırdı. İnşallah o da benim gibi Milli takıma seçilir ve ülkemiz adına yarışır” dedi.
Yüzme Müsabakalarında baş antrenör olarak görev yapan Aziz Bingöl de, bugün okullar arası yıldızlar müsabakaları yaptıklarını ifade ederek, “Değişik stillerde ve mesafelerde yarışmalar yapılıyor. 3 gün sürecek olan müsabakalar sonunda madalya törenimiz olacak. Burada dereceye giren sporcularımız daha sonra ilimizi gruplarda temsil edecek. 23 hakemle birlikte müsabakaları yönetmekteyiz. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum; yıllardır biz yüzme yarışları konusunda Aydın’da deyim yerindeyse ıstırap çekiyorduk. Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılınca ilk defa bu sene tam teşekküllü bir salonda rahat bir yarış geçiriyoruz. Çok başarılı bir şekilde hazırlanmış olan havuzun Nazilli ve Aydın’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Nazilli Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Güven Eker ise, yaptığı bilgilendirmede, “Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz 08 Temmuz 2019 tarihinde hizmete girdi. Yaklaşık 6 aylık sürede burada açmış olduğumuz kurslardan Nazilli ve çevre ilçelerinden gelen 2 bin 500’den fazla öğrenci ve vatandaşımız yararlandı. Bugün de burada 13-14 Yaş Arası Okullar Arası Aydın İl Birinciliği Müsabakaları yapmaktayız. 3 gün sürecek müsabakalara 24 okuldan 120 civarında sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren çocuklarımız bölge şampiyonalarına gidecek. Burada ayrıca Türkiye şampiyonasına gidecek olan sporcularımız için derece yarışlarımız da olacak. Yıl boyunca da toplamda 6-7 yüzme yarışına daha ilçemiz ev sahipliği yapacak. Ayrıca burada izlediğimiz çocuklarımızı Millî Takıma kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Sahte parayla 7 iş yerinden alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandıSahte parayla 7 iş yerinden alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı
Eğitim gönüllüsü iki bayan öğretmen okulu baştan aşağı yenilediEğitim gönüllüsü iki bayan öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:23
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:40

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Karataş Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Gürsoy Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.