YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de Korona Timi bayram öncesi iş başında

Nazilli’de Korona Timi bayram öncesi iş başında

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Korona Timi, Organize Sanayi Bölgesi Girişi’nde bulunan Canlı Hayvan Pazarı’na kurbanlık almak için gelen yaklaşık 3 bin kişiye maske ve dezenfektan dağıttı.Nazilli Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında bayram hazırlıklarını sürdürüyor.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Korona Timi, Organize Sanayi Bölgesi Girişi’nde bulunan Canlı Hayvan Pazarı’na kurbanlık almak için gelen yaklaşık 3 bin kişiye maske ve dezenfektan dağıttı.
Nazilli Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak Bozdoğan yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı’nda maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiren ekipler, Kovid-19 konusunda vatandaşları bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.
İlçe genelinde yapılan korona virüs çalışmaların artarak devam ettiğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yeni normal sürece geçilmesi ile birlikte insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda kurallara uyulması ve dezenfekte işlemlerinin ivedilikle yapılması konusunda çalışmalar yaptık. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile de hem çarşı bölgesinde hem de hayvan pazarlarında yoğunluk artarak devam ediyor. Bu kapsamda virüsün yayılmasının önüne geçmek için bir yandan dezenfekte çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da maske dağıtımına devam ediyoruz. Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana büyük bir hassasiyet gösteren hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Aydın Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:24
Sabah
06:02
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:29
Yatsı
22:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Berk Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.