Nazilli’de kumar operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 şahsa 5 bin TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Kovid- 19 virüsünün yayılımını azaltmak amacıyla umuma açık yerlerin kapatılması sonrası sık sık kumarhane haline getirilen evlere baskın yapan Nazilli Polisi kumar oynayan çok sayıda kişiye adli ve idari işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi’nde bulunan bir ikameti umuma açık yer haline getiren 4 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. İkamette yapılan aramada, kumar oynamak amacıyla kullanılan çeşitli renklerde 167 pul ve 277 adet Yaz-Boz kağıdı ve 23 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynayan 4 şahsa 5 bin TL idari para cezası uygulanırken ikamet sahibi N. T. isimli şahsa Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

