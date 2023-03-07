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Nazilli’de metruk binaların yıkımı devam ediyor

07.03.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazilli Belediyesi ilçe genelinde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, trafik akışını bozan ve vatandaşların dilekçelerinde şikayet konusu olan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Nazilli’de metruk binaların yıkımı devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Yeşil Mahalle 1859 Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen metruk bina yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz Kasım ayında tespit edilen 70 metruk yapının hazırlanan program çerçevesinde yıkımlarının yapıldığını dile getiren Başkan Özcan; “Yeşil Mahalle 1859 Sokak’taki yol açma çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Daha önce yolumuzun bir kısmı açılmıştı. Kamulaştırması yapılacak binalar vardı. 4 adet binanın kamulaştırmasını yaptık. Son binanın da işlemlerini tamamladık. Yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra bordürlerini çekeceğiz. Devamında da alt yapı hizmetlerinin sağlanması için ilgili kurumlara yazılarını yazdık. Alt yapı hizmetleri temin edildikten sonra bakanlık destekli projemizde parke taşı serilerek vatandaşımızın hizmetine açılacak. Şehrimizi modern yollara kavuşturuyoruz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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