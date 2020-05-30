YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de şehir içi taşımacılığı yapan şoförler pandemi sürecinde düzenleme istedi

Nazilli’de şehir içi taşımacılığı yapan şoförler pandemi sürecinde düzenleme istedi

AYDIN HABERLERİ  | 30.05.2020 09:18 | Son Güncelleme

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehiriçi taşımacılığı yapan araçların kapasitesinin ancak yüzde 50’si kadar yolcu taşıyabilmesi nedeniyle yaşanan süreçte şoförlerin de zor duruma düştüğü belirtildi.

Nazilli’de şehir içi taşımacılığı yapan şoförler pandemi sürecinde düzenleme istedi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehiriçi taşımacılığı yapan araçların kapasitesinin ancak yüzde 50’si kadar yolcu taşıyabilmesi nedeniyle yaşanan süreçte şoförlerin de zor duruma düştüğü belirtildi. Nazilli Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay, aynı zamanda kamu görevi yapan şoförlerin görevlerini yapabilmesi için süreç normale dönünceye kadar fiyat düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.
Yaklaşık 2 aydır, süreç nedeniyle hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak kamu hizmeti sürdürmeye çalışan şoförlerin artık dayanacak gücü kalmadığını belirten Nazilli Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) yazdığı dilekçe ile yaşadıkları sorunu aktardı.
Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yolcu kapasitesinin yüzde 50’ye düşürülmesi ile birlikte fiyatları 2-3 kat artarken şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde fiyatların değişmediğini belirterek “Şu anda 14 kişilik minibüsü ile en fazla 7 kişi taşıyabilen şoför esnafımızın eski fiyatlarla bu hizmeti sürdürebilmesi artık imkansız hale gelmiştir. Zam istemiyoruz pandemi dönemine ilişkin fiyat düzenlemesi yapılmasını istiyoruz” dedi.
Yaşadıkları sorunları Aydın Büyükşehir UKOME’ye yazdığı dilekçe ile dile getirip yetkililerden yardım isteyen Başkan Mustafa Esenay, dilekçesinde “Ülkemizde yaşamakta olduğumuz Covid-19’a karşı alınan tedbirler uyarınca; toplu taşıma araçlarında koltuk kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınarak yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Nazilli ilçe merkezinde çalışmakta olan şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan araçlarımızda en fazla 7 yolcu taşımak mümkün olmaktadır. Birkaç saatlik yoğun saatler dışında da zaten 2-3 yolcuyla seferlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Açıklanan tedbir kararlarından, koltuk kapasitesinin yarısıyla yolcu taşımacılığının aylarca süreceği anlaşılmaktadır. Pandemi sürecinin başından bu yana, Nazilli Şehiriçi esnafları olarak halkımızın mağdur olmaması ve hizmetin aksamaması için zararına yolcu taşımacılığını sürdürmekteyiz. Pandemi devam ettiği takdirde bu sürenin uzatılacağı da anlaşılmaktadır. Sürekli zarar ettiğimiz toplu taşıma hizmetini zarar etmeden sürdürebilmemiz için koltuk kapasitesi sınırlandırması kaldırılıncaya kadar geçerli olmak üzere yolcu fiyat tarifelerinin artırılmasını talep etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Batman’da sosyal mesafeli cuma namazı

Batman’da sosyal mesafeli cuma namazı

Aydın Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:42
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası’nda plajlara koştu

40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası’nda plajlara koştu

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.