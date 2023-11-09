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Nazilli’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

09.11.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Nazilli’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 152 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Hafize Çavuş’tan (75) 2 gündür haber alamayan ve sağlık durumundan şüphelenen komşuları ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile eve girerken, yaşlı kadın içerde hareketsiz yatar halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çavuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Çavuş’un ölüm haberini alan komşuları ve yakınları yasa boğuldu. Yaşlı kadının cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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