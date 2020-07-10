YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de yol sorunları bir bir çözülüyor

Nazilli’de yol sorunları bir bir çözülüyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi tarafından ilçede güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla yollarda düzenleme çalışmalarına devam ediliyor.Nazilli Belediyesi ekipleri Zafer Mahallesi 22 Sokak, 77 Sokak, 117 Sokak ve 28 Sokak’ın birleştiği kavşakta, yoğunluğu azaltmak ve güvenli bir trafik akışı sağlamak için düzenleme çalışması yaptı.

Nazilli Belediyesi tarafından ilçede güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla yollarda düzenleme çalışmalarına devam ediliyor.

Nazilli Belediyesi ekipleri Zafer Mahallesi 22 Sokak, 77 Sokak, 117 Sokak ve 28 Sokak’ın birleştiği kavşakta, yoğunluğu azaltmak ve güvenli bir trafik akışı sağlamak için düzenleme çalışması yaptı. İlçe genelindeki yol çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi 22 Sokak’ta yaşanan yol çilesini de çözüme ulaştırdı.
Kaza riskini en aza indirmek ve trafik akışını rahatlatmak için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Sokak, 77 Sokak, 117 Sokak ve 28 Sokak’ın kesiştiği noktada kavşak düzenleme çalışması gerçekleştirildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çevre düzenlemesi yapılan kavşakta incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve başladığımız ilk süreçte Nazillimizde tehlike arz eden, kaza riski yüksek olan ve kullanışsız yollarımızın yeniden yapılması, gerekli düzenlerin sağlanması ve ilçemize yakışır yolların memleketimize kazandırılması için saha çalışmalarımızı yaptık. Hazırladığımız program çerçevesinde yenilenen yollarımızı yaya ve araç trafiğimize açtık. Bugün ise Zafer Mahallemizde bir kavşak çalışmasının sonuna geldik. Halkımızın trafikte sorun yaşadığı bu alanda gerekli düzenlemelerin tamamını projelendirerek hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte daha iyi daha güzel işlerle halkımızı buluşturmak ve Nazillimize değer katmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL

Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Aydın Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.