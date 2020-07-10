Nazilli’de yol sorunları bir bir çözülüyor

Nazilli Belediyesi tarafından ilçede güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla yollarda düzenleme çalışmalarına devam ediliyor.

Nazilli Belediyesi ekipleri Zafer Mahallesi 22 Sokak, 77 Sokak, 117 Sokak ve 28 Sokak’ın birleştiği kavşakta, yoğunluğu azaltmak ve güvenli bir trafik akışı sağlamak için düzenleme çalışması yaptı. İlçe genelindeki yol çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi 22 Sokak’ta yaşanan yol çilesini de çözüme ulaştırdı.

Kaza riskini en aza indirmek ve trafik akışını rahatlatmak için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Sokak, 77 Sokak, 117 Sokak ve 28 Sokak’ın kesiştiği noktada kavşak düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çevre düzenlemesi yapılan kavşakta incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve başladığımız ilk süreçte Nazillimizde tehlike arz eden, kaza riski yüksek olan ve kullanışsız yollarımızın yeniden yapılması, gerekli düzenlerin sağlanması ve ilçemize yakışır yolların memleketimize kazandırılması için saha çalışmalarımızı yaptık. Hazırladığımız program çerçevesinde yenilenen yollarımızı yaya ve araç trafiğimize açtık. Bugün ise Zafer Mahallemizde bir kavşak çalışmasının sonuna geldik. Halkımızın trafikte sorun yaşadığı bu alanda gerekli düzenlemelerin tamamını projelendirerek hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte daha iyi daha güzel işlerle halkımızı buluşturmak ve Nazillimize değer katmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

