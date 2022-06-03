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Nazım Hikmet kimdir, aslen nereli? Nazım Hikmet kaç yaşında ve neden öldü? İşte eserleri...

03.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiirleri elliden fazla dile çevrilen ve pek çok esere sahip olduğu bilinen Nazım Hikmet 3 Haziran 1963 tarihinde hayata veda etmişti. .Tam ismi Nazım Hikmet Ran olan ünlü şairin hayatı merak edildi. Peki Nazım Hikmet kimdir, aslen nereli? İşte hayatı...

Nazım Hikmet kimdir, aslen nereli? Nazım Hikmet kaç yaşında ve neden öldü? İşte eserleri...

Nâzım Hikmet Ran veya Türkiye'den ayrıldıktan sonraki soyadı ile Nâzım Hikmet Borzecki olarak bilinen ünlü isim, Türk şair ve yazardır. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri pek çok ödül elde etmiştir. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı olarak bilinmektedir.

NAZIM HİKMET KİMDİR?

Komünist siyasi düşünceleri sebebiyle defalarca tutuklanmış ve yaşamının büyük bölümünü hapiste veya sürgünde geçirmiş olan isim Türkiye'de 11 ayrı davadan yargılandığı bilinmektedir.1951 yılında Türkiye'den ayrılması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmış ve bu karar ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihinde iptal edilmiştir.

1963 senesinde Moskova'da kalp krizi sonucu ölen ismin mezarı hâlen Moskova'dadır.

Nâzım Hikmet ilk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmaya başlamıştır ancak bunlar içerik bakımından diğer hececilerden farklıydı. Şiirsel gelişimi arttıkça hece ölçüsü ile yetinmemeye ve şiiri için yeni formlar aramaya başlamıştır. Sovyetler Birliği'nde yaşadığı ilk yıllar olan 1922 ile 1925 arasında bu arayış doruğa çıkmıştır. Hem içerik hem de biçim bakımından dönemindeki şairlerden farklıydı. Hece ölçüsünden ayrılmış ve Türkçenin vokal özellikleri ile ahenk oluşturan serbest ölçüyü benimsemiştir. Mayakovski ve fütürizm taraftarı genç Sovyet şairlerinden esinlenmiştir.


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Nazım Hikmet
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