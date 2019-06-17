Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'i buluşturan film!

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı projenin yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstleniyor. İki yazarın gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan ‘Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in fırtınalı hayatı ve 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor.

Türkiye tarihinden önemli kesitlerin de yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor. Hayat kısa, sanat uzun sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeliyor.

Drama belgesel türünde ve oldukça farklı bir kurgusal dille anlatılacak olan ‘Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandıracak. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde göreceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt gibi usta ve genç isimler de rol alacak.