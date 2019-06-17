MAGAZİN

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'i buluşturan film!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

Yolu Moskova'dan geçen dünya şairi Nazım Hikmet'in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit'in hikayesi ‘Merhaba Güzel Vatanım’ drama belgeseli ile ölümsüzleşiyor.

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'i buluşturan film!

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı projenin yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstleniyor. İki yazarın gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan ‘Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in fırtınalı hayatı ve 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor.

Merhaba Güzel Vatanım_3

Türkiye tarihinden önemli kesitlerin de yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor. Hayat kısa, sanat uzun sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeliyor.

Merhaba Güzel Vatanım_4

Drama belgesel türünde ve oldukça farklı bir kurgusal dille anlatılacak olan ‘Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandıracak. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde göreceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt gibi usta ve genç isimler de rol alacak.

Merhaba Güzel Vatanım_Yetkin Dikinciler

Geçtiğimiz aylarda Moskova, Gaziantep ve Bursa’da yapılan filmin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. West İstanbul Marina’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen çekimlerin İstanbul’da dört hafta içinde tamamlanması ve projenin Kasım 2019’da Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor.

Merhaba Güzel Vatanım_2

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
Manowar veda turnesinde son kez İstanbul'a geliyor!Manowar veda turnesinde son kez İstanbul'a geliyor!
Bergüzar Korel'in büyük heyecanı!Bergüzar Korel'in büyük heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Ümit nazım hikmet Merhaba Güzel Vatanım

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın 'İkinci Şans' film çekimleri tamamlandı

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın 'İkinci Şans' film çekimleri tamamlandı

Müzik yok yüzde 90 porno

Müzik yok yüzde 90 porno

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manowar veda turnesinde son kez İstanbul'a geliyor!

Manowar veda turnesinde son kez İstanbul'a geliyor!

Bergüzar Korel'in Kızlar ve Oğlanlar oyunu heyecanı! Oyun programı belli oldu

Bergüzar Korel'in büyük heyecanı!

Festivallerden ödülle döndü! 'Çınar'ın özel gösterimine yoğun ilgi

Festivallerden ödülle döndü! 'Çınar'ın özel gösterimine yoğun ilgi

Özge Özberk'ten kahkaha garantili oyun: Açık Aile

Özge Özberk'ten kahkaha garantili oyun

Arzum Onan Ankara'da 'Kadın' isimli kişisel sergisini açtı!

Arzum Onan yeni sergisini açtı!

Nazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındı

Nazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.