Nazım Sangare'ye "Hazır ol!" çağrısı! Gökhan Gönül yerine...

Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hafif sakatlığı olan Gökhan Gönül'ün riske edilmeme durumu söz konusu. Süper Lig 5. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hafif sakatlığı olan Gökhan Gönül, Göztepe maçında riske edilmezse Nazım Sangare forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 6. haftada oynayacakları Trabzonspor maçını da düşünerek hafif sakatlığından dolayı Gökhan Gönül'ün son durumunu yakından takip edecek. Bu süreçte yeni transfer Nazım Sangare'ye ise "Hazır ol" dendi.
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