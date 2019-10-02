Nazlı Çelik Mehmetçik'le birlikte operasyona katıldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla son günlerin çok konuşulan ismi haline gelen Star TV'nin başarılı sunucusu Nazlı Çelik, son yaptığı hareketle gönülleri bir kez daha fethetti.

"SIRTINDA 35 KİLO YÜKLE DAĞLARI ARŞINLIYORLAR"

Siirt'te Mehmetçik'le terör mücadelesini yerinde izleyen Nazlı Çelik, "Sırtındaki 35 kilo yükle arşınlıyor Mehmetçik bu dağları tepeleri! Vatan size minnettar" notuyla Mehmetçik'e olan sevgisini ve saygısını dile getirdi. Çelik,"Haberin nabzını yine sahada tuttuk. Teröre karşı verilen mücadeleyi bir kez daha yerinde görüntüledik. Siirt Herekol Dağı'ndan izlenimler" notuyla operasyona ait kareleri paylaştı.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN"

Takipçileri Çelik'in paylaşımının altına"Allah senden razı olsun. Şu zorlukları milletimize gösterdiğin için. Şehitler ölmez vatan bölünmez" gibi yorumlarla doldurdu.



