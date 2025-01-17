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  4. NBA All-Star taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sıradaki yerini korudu

NBA All-Star taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sıradaki yerini korudu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2025 10:39
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Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu, Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 764 bin 521 oyla 6. sırada bulunuyor.

NBA All-Star taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sıradaki yerini korudu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 16 Şubat'ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan taraftar oylaması sonuçları güncellendi.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 489 bin 956 oyla Doğu Konferansı'nda, Nikola Jokic ise 2 milyon 924 bin 436 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer alıyor.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 764 bin 521 oyla 6. sıradaki yerini korudu.

Taraftarlar, All-Star ​​oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve medya panelinin ise yüzde 25'er oy oranı var.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

All-Star maçı ilk 5 ​​oyuncuları, 23 Ocak Perşembe günü ve yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
NBA
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