NBA Başkanı ligin ne zaman başlayacağını açıkladı

NBA başkanı Adam Silver, NBA sezonunun, halk sağlığı görevlileri tarafından başlamaya "tamamen uygun" görüldükten sonra başlayacağını söyledi.
Silver, ABD başkanı Donald Trump ve tüm büyük lig sporlarından komisyoncularla bir araya geldi.
Trump, NFL sezonunun toplantı sırasında planlandığı gibi başlayacağına olan inancını dile getirmişti.
Silver, NBA'in ekonomiyi güvenli hale getirdikten sonra yeniden başlatmaya yardımcı olma yolunda ilerlemesini çok isteyeceğini de sözlerine ekledi.
NBA, sezonunu 11 Mart'ta askıya alan ilk büyük ligdi.
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