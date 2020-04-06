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NBA Başkanı ligin ne zaman başlayacağını açıkladı

NBA HABERLERİ  | 06.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

NBA başkanı Adam Silver, NBA sezonunun, halk sağlığı görevlileri tarafından başlamaya "tamamen uygun" görüldükten sonra geri döneceğini söyledi.

NBA Başkanı ligin ne zaman başlayacağını açıkladı

NBA başkanı Adam Silver, NBA sezonunun, halk sağlığı görevlileri tarafından başlamaya "tamamen uygun" görüldükten sonra başlayacağını söyledi.

Silver, ABD başkanı Donald Trump ve tüm büyük lig sporlarından komisyoncularla bir araya geldi.

Trump, NFL sezonunun toplantı sırasında planlandığı gibi başlayacağına olan inancını dile getirmişti.

Silver, NBA'in ekonomiyi güvenli hale getirdikten sonra yeniden başlatmaya yardımcı olma yolunda ilerlemesini çok isteyeceğini de sözlerine ekledi.

NBA, sezonunu 11 Mart'ta askıya alan ilk büyük ligdi.

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