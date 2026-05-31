NBA’da finalin adı: New York Knicks - San Antonio Spurs

NBA Batı Konferansı final serisinde San Antonio Spurs, son şampiyon Oklahoma City Thunder’ı 111-103 mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve finalde New York Knicks’in rakibi oldu.

Emre Şen

NBA Batı Konferansı final serisi 7. maçında San Antonio Spurs, deplasmanda son şampiyon Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi. Spurs, parkeden 111-103’lük skorla galip ayrıldı ve seriyi 4-3’e getirdi. San Antonio Spurs bu sonuçla 12 yıl sonra finale adını yazdırdı.

San Antonio’da Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 ribaundla takımının en skorer ismi oldu. Julian Champagnie 20 sayı ve 6 ribaund, Stephon Castle ise 16 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Son şampiyonda ise Shai Gilgeous-Alexander’ın 35 sayı, 9 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokluk performansı galibiyete yetmedi.

