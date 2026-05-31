NBA’da finalin adı: New York Knicks - San Antonio Spurs

NBA Batı Konferansı final serisi 7. maçında San Antonio Spurs, deplasmanda son şampiyon Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi. Spurs, parkeden 111-103’lük skorla galip ayrıldı ve seriyi 4-3’e getirdi. San Antonio Spurs bu sonuçla 12 yıl sonra finale adını yazdırdı.

San Antonio’da Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 ribaundla takımının en skorer ismi oldu. Julian Champagnie 20 sayı ve 6 ribaund, Stephon Castle ise 16 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Son şampiyonda ise Shai Gilgeous-Alexander’ın 35 sayı, 9 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokluk performansı galibiyete yetmedi.