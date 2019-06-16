NBA'da yılın takası! Anthony Davis, Los Angeles Lakers'a gidiyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın, all-star forvet Anthony Davis'i New Orleans Pelicans'tan takas ettiği öne sürüldü. ABD basınında yer alan iddiaya göre, 2019 NBA All-Star arasından bu yana süren Lakers'ın Anthony Davis'i renklerine bağlayacağı söylentileri gerçek oldu.
Üst üste 6 sezondur play-off'lara katılamayan Lakers, 6 kez all-star seçilen Davis'i; Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 2019'daki 4. sıra seçimi de dahil 3 ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans'tan takas etti. Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James de Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki "Anthony Davis yolda. Bu yalnızca başlangıç." ifadeleriyle iddiayı doğruladı.
2012 NBA draftında Pelicans tarafından ilk sırada seçilen Davis, kariyerinde 3'er kez NBA ilk 5'ine girdi ve blok kralı oldu. 26 yaşındaki forvet, 7 sezon boyunca 23,7 sayı, 10,5 ribaunt, 2,1 asist ve 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı.
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