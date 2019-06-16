SPOR

NBA'da yılın takası! Anthony Davis, Los Angeles Lakers'a gidiyor

NBA HABERLERİ  | 16.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen Lebron James, New Orleans Pelicans'ta oynayan Anthony Davis'i takasla kadrolarına kattıkları iddiasını, sosyal medya paylaşımıyla doğruladı.

NBA'da yılın takası! Anthony Davis, Los Angeles Lakers'a gidiyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın, all-star forvet Anthony Davis'i New Orleans Pelicans'tan takas ettiği öne sürüldü. ABD basınında yer alan iddiaya göre, 2019 NBA All-Star arasından bu yana süren Lakers'ın Anthony Davis'i renklerine bağlayacağı söylentileri gerçek oldu.

Üst üste 6 sezondur play-off'lara katılamayan Lakers, 6 kez all-star seçilen Davis'i; Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 2019'daki 4. sıra seçimi de dahil 3 ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans'tan takas etti. Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James de Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki "Anthony Davis yolda. Bu yalnızca başlangıç." ifadeleriyle iddiayı doğruladı.

2012 NBA draftında Pelicans tarafından ilk sırada seçilen Davis, kariyerinde 3'er kez NBA ilk 5'ine girdi ve blok kralı oldu. 26 yaşındaki forvet, 7 sezon boyunca 23,7 sayı, 10,5 ribaunt, 2,1 asist ve 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Leonard, Raptors’ta kendini bulduLeonard, Raptors’ta kendini buldu
NBA tarihinde bir ilk! Şampiyon belli olduNBA tarihinde bir ilk! Şampiyon belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anthony Davis new orleans pelicans lebron james NBA

En Çok Okunan Haberler

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

PSG'den sürpriz transfer kararı

PSG'den sürpriz transfer kararı

Trabzon'la anlaşamadı! Fenerbahçe'ye gidiyor

Trabzon'la anlaşamadı! Fenerbahçe'ye gidiyor

Fenerbahçe seriyi eşitledi

Fenerbahçe seriyi eşitledi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Golden State Warriors pes etmedi

Golden State Warriors pes etmedi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Raptors seride öne geçti

Raptors seride öne geçti

Raptors seride durumu 2-1 yaptı

Raptors seride durumu 2-1 yaptı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
en büyük lakers tek büyük Fenerbahçe
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'da yılın takası! Anthony Davis, Los Angeles Lakers'a gidiyor

Anthony Davis Lakers'a gidiyor

Kawhi Leonard, Toronto Raptors’ta kendini buldu

Leonard, Raptors’ta kendini buldu

NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu!

NBA tarihinde bir ilk! Şampiyon belli oldu

Golden State Warriors, seride durumu 3-2'ye getirdi

Golden State Warriors pes etmedi

Tony Parker basketbolu bıraktığını açıkladı

Tony Parker kariyerini noktaladı

Toronto Raptors şampiyonluğa bir galibiyet uzakta

Raptors şampiyonluğa bir galibiyet uzakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.