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NBA'de Boston Celtics, Doğu Konferansı finalinde

NBA HABERLERİ  | 12.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

NBA play-off turunda Toronto Raptors'ı 92-87 yenen Boston Celtics, seriyi 4-3 kazanarak Doğu Konferansı finaline yükseldi.

NBA'de Boston Celtics, Doğu Konferansı finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turuna 2 maçla devam edildi. Celtics'in son şampiyon Raptors'ı 92-87 mağlup ettiği Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçında Jayson Tatum, 29 sayı, 12 ribaunt, 7 asistlik performansıyla ön plana çıktı.

Celtics'te Jaylen Brown 21, Marcus Smart 16, Kemba Walker 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Raptors'ta Fred VanVleet 20, Kyle Lowry 16, Serge Ibaka 14 sayı buldu. Seride 4-3 galip gelen Celtics, Doğu Konferansı finalinde Miami Heat ile eşleşti.

NUGGETS PES ETMEDİ

Batı Konferansı yarı final serisi 5. karşılaşmasında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-105'lik skorla geçti. Serideki ikinci maçını kazanarak durumu 3-2 yapan Nuggets'ta Jamal Murray 26 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Nikola Jokic 22 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 36 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve Paul George'un 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi. NBA play-off turuna bir maçla devam edilecek.

(AA)

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