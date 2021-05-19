NBA'de Boston Celtics'i play-off turuna Jayson Tatum taşıdı

Lig konferanslarında play-off turuna kalacak son dört takımı belirleyecek play-in maçlarının ikisi, sona erdi.

Doğu Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan Boston Celtics, TD Garden Spor Salonu'nda konuk ettiği konferans 8'incisi Washington Wizards'ı, Jayson Tatum'un üstün performansının yardımıyla 118-100 yenerek play-off vizesi aldı.

Celtics'te Tatum 50 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla maçın yıldızı oldu. Kemba Walker 29 sayı ve 7 ribaunt, Tristan Thompson ise 12'şer sayı ve ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

Wizards'ta Bradley Beal 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Russell Westbrook 20 sayı, 14 ribaunt ve 5 asist, Ish Smith 17 sayı ve 8 ribauntla mücadele etti. Bu sonuçla Celtics, play-off biletini alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Brooklyn Nets ile eşleşti.

Doğu Konferansı 9'uncusu Indiana Pacers, konuk ettiği konferans 10'uncusu Charlotte Hornets'ı 144-117 mağlup ederek play-off turuna kalma yolunda ilk adımı attı.

Pacers'ta Oshae Brissett 23 sayı ve 5 ribaunt, Doug McDermott 21 sayı, Domantas Sabonis 14 sayı, 21 ribaunt ve 9 asist, TJ McConnell 17 sayı, Malcolm Brogdon 16 sayı ve 8 asist, Goga Bitadze ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu.