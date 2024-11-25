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NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 5. galibiyet

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 11:05
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 107-105 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.

NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 5. galibiyet

NBA'e 6 maçla devam edildi. Timberwolves'u konuk eden Doğu Konferansı ikincisi Celtics, Jaylen Brown'ın 29 sayı, 4 asist, Jayson Tatum'ın 26 sayı, 8 ribaunt ve Derrick White'ın 19 sayı, 9 ribauntluk katkısıyla sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 28 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Julius Randle'ın 23 sayı, 6 ribaunt ve Rudy Gobert'in 10 sayı, 20 ribauntluk performansları, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.

CAVALİERS'TAN 17. GALİBİYET

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 122-108 yenerek 18. maçında 17. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta Ty Jerome 26 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell 26 sayı, 4 ribaunt üretti.

Bu sezon 13. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Gradey Dick ve Scottie Barnes 18'er sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 107-105

Indiana Pacers-Washington Wizards: 115-103

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 99-125

Miami Heat-Dallas Mavericks: 123-118 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 122-108

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 103-108

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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