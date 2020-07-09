SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA'de Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı

NBA'de Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı

NBA HABERLERİ  | 09.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets, tecrübeli skorer Jamal Crawford'ı renklerine bağladı.

NBA'de Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Nets'in serbest oyuncu statüsünde bulunan 40 yaşındaki Crawford ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves'ta görev yapan Crawford, son olarak 2018-2019 sezonunda Phoenix Suns forması giymişti.

Crawford, 2000'de başladığı NBA kariyerindeki normal sezon maçlarında 14,6 sayı, 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.Sakatlıkları nedeniyle Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldızlarından yoksun kalan Nets'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler ve Taurean Prince de sezonun kalanında takımını yalnız bırakacak.

NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
NBA'de 9 pozitif vaka dahaNBA'de 9 pozitif vaka daha
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Yıldız futbolcu gemileri yaktı!

Yıldız futbolcu gemileri yaktı!

Tepki gösterdi! ''Beni kızdırmayın!''

Tepki gösterdi! ''Beni kızdırmayın!''

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Reklam için soyundu! Yarı çıplak pozu takipçilerini büyüledi

Reklam için soyundu! Yarı çıplak pozu takipçilerini büyüledi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'de Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı

Brooklyn Nets'te yeni transfer

NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA'de 9 pozitif vaka daha

NBA'de 16 oyuncuda koronavirüs tespit edildi!

NBA'de koronavirüs şoku

NBA'de Kings forması giyen iki oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İki NBA yıldızı koronavirüse yakalandı

Indiana Pacers oyuncusu Malcolm Brogdon, koronavirüse yakalandı

Malcolm Brogdon'a koronavirüs şoku!

Avery Bradley NBA sezonunun kalanında oynamak istemiyor

Sezonun kalanında oynamak istemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.