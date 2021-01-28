NBA'de Brooklyn Nets, zorlandığı maçı yıldızlarıyla kazandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Memphis Grizzlies-Chicago Bulls maçının ertelendiği NBA'e, 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının normal süresi 116-116 eşitlikle sona eren çekişmeli mücadelesinde, Brooklyn Nets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı uzatma sonunda 132-128 mağlup etti.

Bu sezon 12. kez kazanan Nets'te all star oyunculardan Kevin Durant 32 sayı ve 5 ribaunt, James Harden 31 sayı, 15 asist, 8 ribaunt, Kyrie Irving 26 sayı ve 7 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 9'da eşitlenen Hawks'ta Trae Young 28 sayı ve 14 asist, Cam Reddish 24, John Collins ve De'Andre Hunter 21'er sayıyla skora destek verdi.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, son saniyelerde bulduğu basketle konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 107-106 mağlup ederek rakibinin Batı Konferansı'nda liderlikten ikinci sıraya düşmesine yol açtı. Sezonun 13. galibiyetini elde eden Sixers'ta Joel Embiid 28 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 2 blok, maçın bitimine 3 saniye kala bulduğu sayıyla maçı takımına kazandıran Tobias Harris 24 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Ben Simmons'ın 17 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada, 10 dakika 37 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 8 sayı ve 1 top çalmayla oynadı.