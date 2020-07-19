NBA'de cinsel ilişki skandalı... Sosyal medya fenomeni Anna Mya itiraf etti

Tüm takımların bir arada bulundukları komplekste güvenlik için belirlenen protokoller birer birer delinirken, son olarak cinsel ilişki konusunda da ilginç gelişmeler yaşanmakta olduğu ortaya çıktı.

Yıldız basketbolcu Russell Westbrook’un, korona testinin pozitif çıktığını açıklaması ve ardından bazı yeni isimlerde de koronavirüse rastlanmasıyla ilgili gelişmelerin yanına son günlerde bir de cinsel yönlü iddialar eklendi.

Houston Rockets’tan Bruno Caboclo karantina sürecinde yanlışlıkla odasını terk ederek Sacramento Kings’ten Richaun Holmes ise dışardan sipariş ettiği yemek için kampüs dışına çıktığından protokolü ihlal ettikleri için cezalandırılmalarının ardından bunlara yeni bir kriz daha eklendi.

Sosyal medya modeli olarak tanınan Anna Mya, Disney kampüsündeki ismini vermediği bir basketbolcu tarafından NBA takımlarının kaldığı yere çağrıldığını belirterek “Oraya davet edildim. Sezon kesinlikle erken bitiyor” mesajını paylaştı.

Konuyla ilgili gelen tepkilerin ardından her ne kadar "Ziyaretçilere izin verildiğinde gideceğim" şeklinde durumu toparlamaya çalışsa da gelişmeler tez duyuldu ve ‘NBA’de cinsel ilişki alarmı’ başlıklı haberlere konu oldu.